أدرعي: اغتلنا قائد منظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية في وحدة نصر لحزب الله

#عاجل جيش الدفاع قضى على قائد منظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية في وحدة نصر لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ العديد من المخططات الارهابية منذ الثامن من أكتوبر ضد إسرائيل



🔸هاجمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في منطقة جويا في جنوب لبنان وقضت على المخرب المدعو جعفر خضر… pic.twitter.com/sg0DpgF563 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" ان "الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية في وحدة نصر لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ العديد من المخططات منذ الثامن من تشرين الاول ضد إسرائيل".وقال "هاجمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في منطقة جويا في جنوب لبنان وقضت على المدعو جعفر خضر فاعور، قائد منظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية في وحدة نصر في حزب الله . كما تم القضاء معه على مسؤول مسيرات الدرون في الوحدة. "واضاف "كان المدعو فاعور مسؤولًا عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع الشرقي في لبنان حيث أصدر أمر إطلاق أولى القذائف باتجاه إسرائيل من القطاع الشرقي في الثامن من أكتوبر 2023. وقد أشرف فاعور على مخططات عديدة نحو الأراضي الإسرائيلية وقوات جيش اسرائيل. كما كان فاعور مسؤولًا أيضًا عن عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو هضبة الجولان والتي أسفرت عن مقتل زوجيْن إسرائيليين من كيبوتس أورطال، وكذلك عن عملية الإطلاق نحو مجدل شمس، ممّا أسفر عن مقتل 12 طفلًا وشابًا وإصابة عشرات المدنيين الآخرين، إضافة إلى إطلاق القذائف باتجاه المطلة يوم الخميس الماضي التي أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين."