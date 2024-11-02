ستة جرحى بينهم أربعة أطفال إثر تعرض مركز للتلقيح في شمال غزة لقصف

أصيب ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال بعد تعرض مركز للتلقيح ضد شلل الأطفال لـ"قصف" في شمال قطاع غزة، وفق ما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.وكتب تيدروس ادهانوم غيبرييسوس على منصة اكس أن "مركز الشيخ رضوان للعناية الصحية الأولية في شمال غزة تعرض لقصف اليوم فيما كان ذوو أطفال يصطحبونهم للتلقيح ضد شلل الأطفال، في منطقة تشهد هدنة إنسانية تم التوافق في شأنها للسماح بمواصلة عملية التطعيم".