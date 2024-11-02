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ستة جرحى بينهم أربعة أطفال إثر تعرض مركز للتلقيح في شمال غزة لـ"قصف"

أخبار دولية
2024-11-02 | 15:53
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ستة جرحى بينهم أربعة أطفال إثر تعرض مركز للتلقيح في شمال غزة لـ&quot;قصف&quot;
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ستة جرحى بينهم أربعة أطفال إثر تعرض مركز للتلقيح في شمال غزة لـ"قصف"

أصيب ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال بعد تعرض مركز للتلقيح ضد شلل الأطفال ل"قصف" السبت في شمال قطاع غزة، وفق ما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
     
وكتب تيدروس ادهانوم غيبرييسوس على منصة اكس أن "مركز الشيخ رضوان للعناية الصحية الأولية في شمال غزة تعرض لقصف اليوم فيما كان ذوو أطفال يصطحبونهم للتلقيح ضد شلل الأطفال، في منطقة تشهد هدنة إنسانية تم التوافق في شأنها للسماح بمواصلة عملية التطعيم".
     
ولم يحدد تيدروس طبيعة "الهجوم" بالضبط، أو من يقف وراءه.
     
واستؤنفت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال السبت في شمال قطاع غزة، الذي يشهد حاليا عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة. 
     
وتلقت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تأكيدات أن المناطق المخصصة للتطعيم حيث سيحضر الأهالي أطفالهم لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح الفموي آمنة.
     
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن حوالى 119 ألف طفل في شمال قطاع غزة ينتظرون تلقي الجرعة الثانية من اللقاح لحمايتهم من هذا المرض الذي يمكن أن يترك آثارا خطيرة.
     
 

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