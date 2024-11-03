انضمام قاذفة نووية أميركية إلى المناورات الجوية مع كوريا الجنوبية واليابان

أجرت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفة ذات قدرات نووية، وفق ما أعلن جيش سيول، وذلك ردا على آخر اختبار كوريا الشمالية الأخير لصاروخ بعيد المدى.



وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن القاذفة النووية الأميركية "بي-1بي" ومقاتلات "إف-15كاي" و"كاي إف-16" الكورية الجنوبية وطائرات "إف-2" اليابانية شاركت في المناورات.



ولفتت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إلى أن "المناورات تظهر التزام تحالف جمهورية كوريا والولايات المتحدة حيال الردع المتكامل الموسّع ردا على التهديدات النووية والصاروخية القادمة من كوريا الشمالية".



وأثناء المناورات، رافقت طائرات كورية جنوبية ويابانية القاذفة الاستراتيجية الأميركية إلى موقع مخصص جنوب شبه الجزيرة الكورية "ما يظهر قدرة فائقة على ضرب أهداف موضوعة للمحاكاة بسرعة ودقة".



وجرت المناورات بعد ثلاثة أيام على إطلاق بيونغ يانغ أحد صواريخها البالستية العابرة للقارات الأقوى والأكثر تقدّما والمعتمدة على الوقود الصلب والذي قال خبراء إن بإمكانه بلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة.

