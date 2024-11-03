وحدات الدفاع الروسية تدمّر 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

دمّرت وحدات الدفاع الروسية 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام أنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق منطقة روستوف الجنوبية، بينما جرى اعتراض الطائرات الأخرى فوق منطقتي بيلغورود وبريانسك المتاخمتين لأوكرانيا.