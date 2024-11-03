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تايوان ترصد 35 طائرة عسكرية صينية تحلّق إلى الجنوب

أخبار دولية
2024-11-03 | 02:21
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تايوان ترصد 35 طائرة عسكرية صينية تحلّق إلى الجنوب
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تايوان ترصد 35 طائرة عسكرية صينية تحلّق إلى الجنوب

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 35 طائرة عسكرية صينية من بينها مقاتلات وقاذفات قنابل تحلق إلى الجنوب من الجزيرة في طريقها إلى تدريبات في المحيط الهادي في ثاني يوم على التوالي تعلن فيه رصد مثل هذه الأنشطة.
 
وأفادت وزارة الدفاع في تايوان بأنها رصدت بداية من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد 37 طائرة عسكرية صينية، من بينها طائرات مسيرة ومقاتلات جيه-16 وقاذفات قنابل إتش-6 القادرة على حمل رؤوس نووية.
 
وأكدت الوزارة أن 35 من هذه الطائرات حلقت جنوب غربي تايوان وإلى الجنوب والجنوب الشرقي من الجزيرة باتجاه غرب المحيط الهادي للقيام بتدريبات بعيدة المدى، مضيفة أنها أرسلت قوات خاصة لمراقبة الأمر.

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