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إستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على خان يونس في غزة

أفاد مسؤولون في مجال الصحة لرويترز بأن سبعة فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال إستشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة اليوم الأحد.