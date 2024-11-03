13 قتيلا في هجوم نُسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة السودانية

قتل 13 شخصا بالرصاص في هجوم نسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في وسط السودان، على ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس، في استمرار للعنف المتصاعد في الولاية منذ الشهر الماضي.



وقال مصدر طبي فضل عدم كشف هويته إنّ "13 شخصا قتلوا نتيجة لإطلاق قوات الدعم السريع الرصاص على المدنيين في بلدة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة والتي تبعد 70 كيلومتر شمال مدني عاصمة ولاية الجزيرة".



وكانت هذه الولاية الخاضعة للجيش شهدت الشهر الماضي مقتل 124 شخصا ونزوح 120 ألف آخرين على الأقل جراء هجمات لقوات الدعم السريع.

