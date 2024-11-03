نتنياهو: يجب إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني مع إتفاق أو بدونه

إطلع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتياهو على الاشتباكات الميدانية خلال زيارته الحدود مع لبنان.



ومن هناك، أعلن أنه يجب إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني مع اتفاق أو بدونه.