الحوثيون يعلنون مواصلة حصار السفن الإسرائيلية وسط تقارير عن بيع أصول

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الأحد أنها ستواصل حصارها البحري على السفن الإسرائيلية ردًا على "معلومات استخباراتية" بشأن قيام شركات شحن إسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى.



وذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في كلمة نقلها التلفزيون أن "الجماعة لن تأخد في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظور عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة".