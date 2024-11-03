قيادي في حماس: حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة "إيجابي"

أفاد القيادي الكبير في حركة حماس أسامة حمدان قناة الأقصى التلفزيونية التابعة للحركة اليوم الأحد بأن الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة "إيجابي"، لكنه أوضح أنه لا يريد التسرع في التوصل إلى أي استنتاجات.



وذكر حمدان أيضًا أن حماس لم تتلق أي مقترحات جديدة مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.