انطلاق أول مناورات بحرية مشتركة بين إندونيسيا وروسيا

بدأت إندونيسيا وروسيا أول مناورات بحرية مشتركة بينهما الاثنين في وقت يسعى الزعيم الجديد للأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا إلى تعزيز العلاقات مع موسكو.



ويحافظ أكبر اقتصاد في المنطقة على سياسة خارجية محايدة رافضا الانحياز إلى أي طرف في النزاع الأوكراني أو في المنافسة بين واشنطن وبكين.



لكن الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو الذي نصّب حديثا تعهد أن يكون أكثر جرأة على الساحة العالمية وزار موسكو في تموز/يوليو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وستجري التدريبات التي تستمر خمسة أيام على مرحلتين في قاعدة بحرية في سورابايا وفي بحر جاوة.



أرسلت روسيا ثلاث سفن حربية من طراز كورفيت وسفينة ناقلة متوسطة ومروحية عسكرية وزورق سحب حسبما ذكرت البحرية الإندونيسية في بيان الأسبوع الماضي.



وأظهرت محطات بث محلية سفنا روسية تدخل ميناء وتستقبلها فرقة إندونيسية الأحد قبل التدريبات.

