ستة قتلى جراء ثوران بركاني بشرق إندونيسيا

قُتل ستة أشخاص على الأقل جراء ثوران بركان مرات عدة ليل الأحد الاثنين في شرق إندونيسيا، حسبما أعلنت السلطات الاثنين.



وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث عبد المهاري لتلفزيون "كومباس"، "وفقا لتقارير السلطات المحلية، تم تأكيد مقتل ستة أشخاص".

