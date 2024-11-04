غوتيريش "قلق جدا" لوجود قوات كورية شمالية في روسيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه الشديد" لوجود قوات كورية شمالية في روسيا، واحتمال انتشارها على الجبهة في مواجهة أوكرانيا، وفق ما ذكر المتحدث باسمه الأحد في بيان.



وقال ستيفان دوجاريك في البيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإرسال قوات من جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك احتمال نشرها في منطقة النزاع".



وذكر البيان أن "هذا الأمر سيمثل تصعيدا بالغ الخطورة للنزاع" بين كييف وموسكو.



ونقل دوجاريك عن غوتيريش قوله "يجب فعل كل شيء لتجنب أي تدويل لهذا النزاع"، مكررا الدعوة إلى "بذل جهود جادة" لإنهاء الحرب.

