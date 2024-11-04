فون دير لايين تهنئ ساندو مؤكدة مواصلة "العمل معها" من أجل "مستقبل أوروبي لمولدافيا"

هنّأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مساء الأحد مايا ساندو على إعلان إعادة انتخابها رئيسة لمولدافيا، قائلة إنها "سعيدة بمواصلة العمل" معها من أجل "مستقبل أوروبي" لبلادها.



وبعدما أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها ساندو فوزها في الجولة الثانية على ألكسندر ستويانوغلو، وهو مدّعٍ عام سابق مدعوم من الاشتراكيين الموالين لروسيا، كتبت فون دير لايين على منصة إكس "يتطلب الأمر نوعا نادرا من القوة للتغلب على التحديات التي واجهتِها في هذه الانتخابات. تسعدني مواصلة العمل معكِ من أجل مستقبل أوروبي لمولدافيا وشعبها".