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ماكرون يهنئ ساندو بعد إعلانها فوزها بانتخابات مولدافيا ويشيد بـ"انتصار"الديموقراطية"
أخبار دولية
2024-11-04 | 00:21
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ماكرون يهنئ ساندو بعد إعلانها فوزها بانتخابات مولدافيا ويشيد بـ"انتصار"الديموقراطية"
هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد مايا ساندو على "إعادة انتخابها رئيسة لمولدافيا"، مشيدا بـ"انتصار الديموقراطية" على "كل التدخلات وكل المناورات".
وبعدما أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها مايا ساندو فوزها في الجولة الثانية على ألكسندر ستويانوغلو، وهو مدّعٍ عام سابق مدعوم من الاشتراكيين الموالين لروسيا، أكد الرئيس الفرنسي عبر منصة إكس أن "فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب مولدافيا في مسارها الأوروبي". وكانت روسيا قد اتُهمت بالتدخل في العملية الانتخابية، وهي مزاعم رفضها الكرملين قطعا.
أخبار دولية
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الرئيسة المنتهية ولايتها الموالية لأوروبا مايا ساندو تعلن فوزها في الانتخابات الرئاسية بمولدافيا
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