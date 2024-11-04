الرئيسة المنتهية ولايتها الموالية لأوروبا مايا ساندو تعلن فوزها في الانتخابات الرئاسية بمولدافيا

أعلنت رئيسة مولدافيا المنتهية ولايتها والمؤيدة لأوروبا مايا ساندو فوزها مساء الأحد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ظل مخاوف من تدخل روسي.



وقالت ساندو في خطاب ألقته في مقر حملتها الانتخابية "مولدافيا، لقد انتصرتِ! اليوم أيها المولدافيون الأعزاء، لقد أعطيتم درسا في الديموقراطية يستحق أن يُدوّن في كتب التاريخ. اليوم أنقذتم مولدافيا".