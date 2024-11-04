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ابو الغيط يلتقي محمود عباس...وبحث في الجهود المبذولة من اجل تجسيد حل الدولتين

أخبار دولية
2024-11-04 | 02:41
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ابو الغيط يلتقي محمود عباس...وبحث في الجهود المبذولة من اجل تجسيد حل الدولتين
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ابو الغيط يلتقي محمود عباس...وبحث في الجهود المبذولة من اجل تجسيد حل الدولتين


التقى الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط في القاهرة مساء الاحد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش زيارته الحالية الى مصر. 

وصرّح المتحدث باسم الامين العام جمال رشدي انه تم خلال اللقاء  بحث تطور الاوضاع في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي الهمجي علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والجهود المبذولة من جانب مخالف الاطراف من احل وضع حد لهذا العدوان والتوصل الي الترتيبات التي يمكن ان تؤدي الي وقف اطلاق النار وما يعقب ذلك من تطورات. 

وذكر المتحدث ان ابو الغيط ناقش أيضاً مع عباس الجهود العربية الحثيثة المبذولة من اجل  تجسيد حل الدولتين ورفع عدد الدول المؤيدة لحصول فلسطين علي العضوية الكاملة في الامم المتحدة، وكذلك زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة.

وأضاف رشدي ان الامين العام وضع عباس في صورة الاتصالات التحضيرية الجارية للاعداد للقمة العربية الاسلامية المشتركة، كما استمع من سيادته حول اولويات فلسطين في القمة. 

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