مقتل عنصرين في الحرس الثوري الإيراني في تحطم مروحية أثناء عمليات قتالية

قُتل عنصران في الحرس الثوري الإيراني أحدهما برتبة عميد في حادث تحطّم مروحية في جنوب شرق إيران، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الاثنين.



وأفادت وكالة "إرنا" الإخبارية الرسمية عن "تعرض طائرة خفيفة جدا من نوع "جايروبلين" التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية في جنوب شرق البلاد" في محافظة سيستان بلوشستان.



وأضافت بأن القتيلين هما قائد لواء نينوى بمحافظة لستان العميد حميد مازندراني والطيار حامد جندقي، وهو من عناصر القوات البرية للحرس الثوري.

