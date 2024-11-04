36 قتيلا بحادث حافلة في جبال هملايا في الهند

سقطت حافلة في نهر في واد عميق في جبال هملايا الاثنين، ما أسفر عن مقتل 36 راكبا على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول حكومي الاثنين.



وقال المسؤول الكبير من ولاية أوتاراخاند ديباك راوات للصحافيين "تأكد حتى الآن سقوط 36 ضحية". وأضاف "تم نقل ثلاثة أشخاص إصاباتهم حرجة إلى مستشفى في مروحية".