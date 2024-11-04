بعد إرسال قاذفات إلى المنطقة... إيران تندد بالحضور الأميركي "المزعزع للاستقرار"

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين ما وصفه بـ"الحضور المزعزع للاستقرار" للولايات المتحدة بعدما أرسلت قاذفات "بي-52" في المنطقة.



وقال بقائي في مؤتمر صحافي ردا على سؤال بشأن هذه القاذفات "لطالما اعتبرنا أن الحضور الأميركي في المنطقة هو حضور مزعزع للاستقرار"، مضيفا بأنه "لن يردع تصميم (إيران) على الدفاع عن نفسها".