الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة الخارجية الألمانية تعرب عن دعمها "الثابت" لأوكرانيا من كييف

أخبار دولية
2024-11-04 | 05:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة الخارجية الألمانية تعرب عن دعمها &quot;الثابت&quot; لأوكرانيا من كييف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزيرة الخارجية الألمانية تعرب عن دعمها "الثابت" لأوكرانيا من كييف

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف الاثنين في زيارة تعتزم فيها التعبير عن دعم الحلفاء الغربيين "الثابت" لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

ونقل بيان للخارجية الألمانية عن بيربوك قولها لدى وصولها إلى كييف "يتوق الأوكرانيون إلى السلام منذ حوالى ألف يوم. منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة بالذات، ما زال الالتزام نفسه: ألمانيا مع الكثير من الشركاء حول العالم، تقف بثبات إلى جانب أوكرانيا".

وأضافت بيربوك "سندعم الأوكرانيين طالما هم بحاجة إلينا حتى يتمكنوا من مواصلة طريقهم نحو سلام عادل".

وأفادت الوزارة بأن هذه الزيارة هي الثامنة لبيربوك إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط 2022.

وتأتي الزيارة على مشارف الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تنتظر كييف نتائجها بفارغ الصبر، إذ تخشى أن تتراجع الولايات المتحدة عن دعمها في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتشهد أوكرانيا لحظات حرجة، إذ يتراجع جيشها ميدانيا، بسبب افتقاره إلى المقاتلين والذخيرة، بينما تحدثت تقارير غربية عن أن جنودا من كوريا الشمالية على وشك الانتشار في ساحة المعركة في منطقة كورسك الروسية للقتال ضد أوكرانيا.

وتُعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

ويكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ مدة طويلة طلبه من الحلفاء صواريخ طويلة المدى وإذنا باستخدام الأسلحة الغربية لتدمير أهداف في عمق الأراضي الروسية، من دون أن ينال ما يريد.

ونددت بيربوك بـ"عنف" حرب فلاديمير بوتين الذي يريد "تحطيم الناس في أوكرانيا" من خلال قصف البنى التحتية الحيوية وضرب السكان "وخصوصا في أماكن حياتهم اليومية: في المنزل، والعمل، والمدرسة".

وقالت "نحن نعارض هذا العنف بإنسانيتنا ودعمنا، حتى لا يتمكن الأوكرانيون من البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء فحسب، بل حتى تتمكن بلادهم من البقاء، لأنهم يدافعون أيضا عن حرياتنا جميعا في أوروبا".

وأكدت أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الأضرار.

وأضافت "إلى أن يتم ذلك، ستدعم مجموعة السبع أوكرانيا من خلال منحها قرضا يصل إلى 50 مليار دولار ومن خلال استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة للدولة الروسية".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الخارجية

الألمانية

دعمها

"الثابت"

لأوكرانيا

LBCI التالي
إسبانيا تنشر 7500 جندي في منطقة الفيضانات شرق البلاد
بعد إرسال قاذفات إلى المنطقة... إيران تندد بالحضور الأميركي "المزعزع للاستقرار"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-09-20

فون دير لايين تزور كييف للبحث في "الدعم الأوروبي" لأوكرانيا قبل فصل الشتاء

LBCI
أخبار دولية
2024-09-11

وزير الخارجية البريطاني: لندن ستسلم "مئات" الصواريخ لأوكرانيا هذا العام

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-01

منظمة الصحة العالمية تعرب عن "قلق بالغ" من الهجمات الإسرائيلية على مرافق صحية في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2024-10-31

وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن "صدمته" من الدعوات إلى إعادة استيطان غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:30

قادة العالم يجتمعون في مؤتمر "كوب 29" بعد أسبوع من الانتخابات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
09:01

إقالة ثلاثة رؤساء بلدية مؤيدين للأكراد في تركيا بتهمة "الإرهاب"

LBCI
أخبار دولية
09:01

العاهل الأردني يدعو إلى رفض إجراءات إسرائيل التصعيدية بحق الأونروا

LBCI
أخبار دولية
07:44

شهداء بغارة جوية إسرائيلية على منزلين في بيت لاهيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-11-01

سينتيا صموئيل تساند بعلبك على طريقتها: هذا ما نشرته

LBCI
خبر عاجل
2024-10-27

مركز طوارئ الصحة: شهيدان و11 جريحا في حصيلة أولية للغارة على حارة صيدا

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-03

التحكم المروري: حركة المرور ناشطة إلى كثيفة من جونية باتجاه نفق نهر الكلب

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-05

الجزيرة: سلسلة غارات تستهدف مناطق متفرقة من شمالي قطاع غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:40

جولة على مراكز الإيواء في زغرتا... وهذه أحوال النازحين في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
08:33

مشاهد الدمار في صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية في السراي الحكومي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والمعاهد...اليكم الوضع في اليوم الأول

LBCI
أخبار لبنان
07:18

ياسين للـLBCI: المساعدات الاغاثية والغذائية التي وصلتنا حتى اليوم توزاي 10 الاف طنٍ

LBCI
أخبار لبنان
07:14

الحلبي: انطلاقة تدريجية للعام الدراسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:11

افتتاح قسم من المستشفى التركي لمعالجة الحروق في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:59

في النبطية ...الدمار لم يستثن لا جامعاً ولا مدرسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

الأوضاع في صيدا وبعض القرى الحدودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:28

أدرعي: أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحريّ يقضون على عناصر “حزب الله” ويدمرون مجمع قتال في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:30

هذا ما كشفته إسرائيل عن عملية إختطاف عماد أمهز

LBCI
أخبار لبنان
12:44

أدرعي: قضينا على ذي خبرة خاصة في الوحدة الجوية لـ”حزب الله” (127) كان يهم بتطوير مسيرات وإطلاقها

LBCI
خبر عاجل
11:57

الجيش الإسرائيلي: قوات وحدة "إيغوز" ألقت القبض على ناشط في البنية التحتية الإيرانية داخل الأراضي السورية

LBCI
خبر عاجل
11:25

نتنياهو من الحدود اللبنانية: مع أو بدون إتفاق المفتاح لعودة سكاننا في الشمال بسلام إلى منازلهم هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني وضرب أي محاولة منه لإعادة التسلح والرد بحزم على أي عمل يستهدفنا

LBCI
أخبار لبنان
10:59

الحلبي: المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية تفتح أبوابها غدًا أمام المعلمين الذين اختاروا التعليم حضوريًا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

خصوصية العملية الإسرائيلية في البترون مؤشر أمني على أن الصيد ثمين

LBCI
صحف اليوم
00:49

اوساط حليفة لحزب الله لـ"الجمهورية": فيديو منشأة عماد 5 انطوى في محتواه وتوقيته على رسائل عدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More