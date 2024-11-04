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الجيش الإسرائيلي ينفي قصف مركز للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
أخبار دولية
2024-11-04 | 07:05
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الجيش الإسرائيلي ينفي قصف مركز للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
نفى الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن يكون قد قصف مركزا طبيا في شمال قطاع غزة كانت الفرق الطبية توزع فيه جرعات للتطعيم ضد شلل الأطفال.
وقالت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن نيران إسرائيلية أصابت المركز الموجود بحي الشيخ رضوان بينما كانت الأسر تحضر أطفالها لتلقي جرعة من لقاح شلل الأطفال. وأضافت أن أربعة أطفال أصيبوا في انفجار وقع خلال هدنة إنسانية متفق عليها للسماح لحملة التطعيم بالمضي قدما.
وقال الجيش إنه علم بالتقارير لكن مراجعة أولية أظهرت أن قواته لم تنفذ أي ضربات في ذلك الوقت.
وأضاف الجيش في بيان "على عكس المزاعم، خلصت مراجعة أولية إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي لم ينفذ غارة في المنطقة في الوقت المشار إليه".
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