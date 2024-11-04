شهداء بغارة جوية إسرائيلية على منزلين في بيت لاهيا

أفاد مسعفون لرويترز بأن غارة جوية إسرائيلية على منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل سبعة على الأقل وإصابة عدد آخر.