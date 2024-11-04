العاهل الأردني يدعو إلى رفض إجراءات إسرائيل التصعيدية بحق الأونروا

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني الإثنين المجتمع الدولي إلى رفض "إجراءات إسرائيل التصعيدية" بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن أبلغت الدولة العبرية رسميًا الأمم المتحدة بقرارها حظر أنشطة الوكالة.



ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبد الله قوله خلال استقباله الرئيس الأستوني ألار كاريس في قصر الحسينية في عمان: "على المجتمع الدولي رفض إجراءات إسرائيل التصعيدية المتعلقة بمنع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".



وأبلغت إسرائيل رسميًا الاثنين الأمم المتحدة بقرارها قطع علاقاتها مع الأونروا، بعدما صوت النواب الإسرائيليون لصالح حظر المنظمة التي تعد حيوية بالنسبة للفلسطينيين.



ومن المقرر أن يدخل قرار الحظر الذي أثار تنديدًا دوليًا بما في ذلك من الولايات المتحدة حيز التطبيق أواخر كانون الثاني.