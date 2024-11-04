قصف اسرائيلي يستهدف محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق

استشهد عنصران على الأقل في حزب الله في قصف استهدف محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق واصيب عدد آخر بجروح، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدف قصف إسرائيلي منزلا داخل مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب، "يستخدمه عناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني".



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن "خسائر مادية" جراء الضربات.



ونقلت عن مصدر عسكري قوله إنه "نحو الساعة 5,18 مساء اليوم (14,15 بتوقيت غرينتش) شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".