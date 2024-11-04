بوتين استقبل في الكرملين وزيرة خارجية كوريا الشمالية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي في موسكو، فيما تندد دول غربية بوصول آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى الحدود الروسية للقتال ضد قوات كييف.وأعلن الكرملين في بيان، أن فلاديمير بوتين استقبل وزيرة خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تشوي سون هوي في الكرملين". وكانت الوزيرة التقت الجمعة نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو.ونشر الكرملين مقطع فيديو يظهر فلاديمير بوتين مبتسما وهو يصافح تشوي سون هوي ويتحدث معها في حضور لافروف ومستشاره يوري أوتشاكوف.وقالت تشوي سون هوي بحسب ترجمة لتصريحاتها من مترجم كان حاضرا خلال الاجتماع: "يشرفني أن أنقل إليكم تحيات صادقة ودافئة وودية" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.من جهته، قال بوتين إن "لقاء أصدقاء في أيام الأعياد هو تقليد جيد جدا"، علما أن 4 تشرين الثاني هو يوم الوحدة الوطنية في روسيا، وهو يوم عطلة رسمية.