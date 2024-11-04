قصف إسرائيلي على مستشفى في شمال قطاع غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى الأخير الذي لا يزال يعمل بإمكانات جزئية في شمال غزة حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية مكثفة منذ شهر.



وقالت الوزارة في بيان: "قوات الاحتلال تواصل قصف وتدمير مستشفى كمال عدوان بشكل عنيف طال كل مرافق المستشفى، وهناك إصابات عديدة بين الطواقم الطبية والمرضى".



وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية إن عددا من العاملين أصيبوا ولم يتمكن أحد من مغادرة المستشفى.



ووصف أبو صفية الوضع بـ"الكارثي"، فيما لم يصدر الجيش تحذيرات من ضربات قادمة.



وقال الجيش الإسرائيلي عند الاتصال به إنه يتحقق من التقارير.



وأعلن الجيش في بيان أنه يواصل "العمليات ضد البنى التحتية والناشطين الإرهابيين في شمال ووسط قطاع غزة".



من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن أكثر من 1300 شخص قضوا منذ بدء الهجوم العسكري في 6 تشرين الأول الماضي على شمال القطاع حيث "هناك نقص حاد في الأدوية والمياه والغذاء".



