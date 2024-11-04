الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر تجنيد جديدة تطال 7000 يهودي متشدد

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وافق على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7000 من اليهود المتدينين، وهو موضوع حساس للغاية في حين يتعرض الجيش لضغوط بعد أكثر من عام من الحرب في غزة.وقال الجيش في بيان إن وزير الدفاع يوآف غالانت: "وافق على توصية الجيش بإصدار 7000 أمر جديد في عملية تقييم اليهود المتشددين المؤهلين للتجنيد"، بالإضافة إلى 3000 أمر صدرت في تموز.وأضاف أن هذه الدعوات إلى الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال لمدة 32 شهرا والتي سيتم إرسالها "في الأيام المقبلة"، تهدف إلى "تحقيق أهداف التجنيد".