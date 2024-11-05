ترامب يعد "بقيادة الولايات المتحدة والعالم" نحو "قمم جديدة"



تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب الثلاثاء "بقيادة الولايات المتحدة والعالم" نحو "قمم مجد جديدة" في كلمته الختامية في تجمعه الانتخابي الأخير.



وقال للحشود في غراند رابيدز في ولاية ميشيغن المتأرجحة "بتصويتكم يمكننا حل كل مشكلة تواجهها بلادنا وقيادة الولايات المتحدة لا بل العالم نحو قمم مجد جديدة".

