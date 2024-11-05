هاريس في آخر تجمّع انتخابي لها: "كل صوت مهمّ"



حذّرت المرشّحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس خلال آخر تجمّع انتخابي كبير لها صباح الإثنين، قبيل ساعات من افتتاح مراكز الاقتراع، من أنّ "هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقاربا في النتائج في التاريخ. كلّ صوت مهمّ".



وقالت نائبة الرئيس "لدينا الفرصة لأن نطوي أخيرا صفحة عقد من مشروع سياسي قاده الخوف والانقسام"، في إشارة إلى منافسها الديموقراطي دونالد ترامب الذي لم تسمّه.

