وفاة جندي أميركي أثناء دعم رصيف الجيش قبالة قطاع غزة

أعلن الجيش الأميركي اليوم الاثنين وفاة جندي كان في حالة حرجة بعد إصابته في مهمة غير قتالية أثناء دعم رصيف الجيش قبالة ساحل قطاع غزة.



وأصيب الرقيب كوانداريوس ديفون ستانلي، الذي تقاعد اخيرا من الجيش، بإصابات خطيرة في أيار أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأكد الجيش الأميركي في بيان له أن ستانلي قد توفي لكنه لم يحدد متى. وكان ستانلي يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل. وأصيب ثلاثة جنود أميركيين خلال مهمة الرصيف، لكن الاثنين الآخرين أصيبا بجروح طفيفة وعادا إلى الخدمة.