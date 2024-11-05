قاض في بنسلفانيا يرفض تعليق "يانصيب" إيلون ماسك الانتخابي

رفض قاض في ولاية بنسلفانيا، عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، طلبا لتعليق "اليانصيب" الانتخابي الذي أطلقه إيلون ماسك دعما للمرشح الجمهوري دونالد ترامب والذي يحصل بموجبه يوميا ناخب في إحدى الولايات المتأرجحة مكافأة بقيمة مليون دولار.



ولم يعلل القاضي أسباب رفضه الطلب الذي قدّمه مكتب المدعي العام في فيلادلفيا، لكنّ العديد من المعلّقين القانونيين أرجعوا قرار القاضي إلى انتهاء هذا "اليانصيب" في الولاية.



وكان رئيس شركتي سبيس إكس وتيسلا دشّن هذا "اليانصيب" في 19 أيلول بتقديمه شيكا بقيمة مليون دولار لناخب من ولاية بنسلفانيا.