بلينكن يأسف لرفض حماس هدنة موقتة في غزة

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، عن أسفه لرفض حماس هدنة موقتة في قطاع غزة.



واشار بلينكن إلى أنّ "حماس رفضت مرة أخرى إطلاق حتّى عدد محدود من الرهائن مقابل وقف لإطلاق النار ومساعدات إغاثية لسكان غزة.



وشدد وزير الخارجية الأميركي على مسامع نظيره المصري على "أهمية إنهاء الحرب في غزة، وضمان إطلاق جميع الرهائن، وزيادة واستمرار توصيل المساعدات الإنسانية" إلى القطاع الفلسطيني.



وبحث بلينكن في مكالمة هاتفية أخرى مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ولبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.



وقالت الوزارة في بيان إنّ بلينكن استعرض مع غالانت "الإجراءات التي اتّخذتها حتى الآن إسرائيل، وحضّ على اتّخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير والحفاظ عليها - بما في ذلك الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى - للمدنيين في سائر أنحاء قطاع غزة".