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الجيش الأوكراني يسقط 48 طائرة مسيرة من أصل 79 صاروخين أطلقتهم روسيا الليلة الماضية
أخبار دولية
2024-11-05 | 03:26
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الجيش الأوكراني يسقط 48 طائرة مسيرة من أصل 79 صاروخين أطلقتهم روسيا الليلة الماضية
أسقط الجيش الأوكراني 48 طائرة مسيرة من أصل 79 طائرة مسيرة وصاروخين أطلقتهم روسيا الليلة الماضية.
وقالت القوات الجوية إن 30 طائرة مسيرة أخرى فُقد موقعها، بينما عادت طائرة إلى روسيا.
وذكر حاكم منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا أوليه سينيهوبوف عبر تطبيق تيليغرام أن هجوما خلال ساعات الليل باستخدام قنابل جوية موجهة على مدينة خاركيف أدى أيضا إلى إصابة شخصين وإتلاف نوافذ في ثلاثة مبان سكنية.
وقالت سلطات منطقة سومي إن هجوما بطائرات مسيرة على المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد أدى إلى إتلاف محطة وقود.
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