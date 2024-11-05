مصر تعتبر قرار إسرائيل حظر الأونروا "استخفافا مرفوضا" بالأمم المتحدة

ندّدت مصر بقرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واعتبرته "استخفافا مرفوضا" بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.



ودانت وزارة الخارجية المصرية في بيان " جمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظّم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين +أونروا+ وتوقف عملها بشكل رسمي".



ورأت أنّ هذا القرار "المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



واعتبرته "يشكّل تطورا خطيرا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعدّ استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي".