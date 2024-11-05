مقتل عشرة مدنيين في هجوم نُسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة السودانية

قُتل عشرة مدنيين في هجوم نُسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في وسط السودان، على ما أفادت لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديموقراطية، في استمرار للعنف المتصاعد في الولاية منذ الشهر الماضي.



وأفادت لجنة مقاومة مدني بأنّ "قوات الدعم السريع قتلت مساء الإثنين 10 مدنيين في قرية البربوراب نحو 85 كيلومترا شمال شرق ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة.



وكانت هذه الولاية الخاضعة للجيش شهدت الشهر الماضي مقتل 200 شخص على الأقل حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وناشطين ونزوح 135 ألفا اخرين بحسب الأمم المتحدة.