المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى هجوما بطائرات مسيّرة على جنوب إسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الثلاثاء جنوب إسرائيل.



وأفادت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان بأنها "هاجمت هدفاً حيويا في جنوب" إسرائيل"، مؤكدة أن "هذا هو الهجوم السادس من نوعه" الثلاثاء، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض "مسيّرة دخلت الأراضي الإسرائيلية من الشرق" من دون أن يحدد مصدرها.