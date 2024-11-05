السلطة القضائية تعلن وفاة الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد قبل إعدامه

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانكير قوله إن المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه الذي أعلنت عنه طهران أواخر الشهر الماضي.