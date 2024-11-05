متحدثة باسم الحكومة الإيرانية: الطالبة التي خلعت ملابسها لا تمثل مشكلة أمنية

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية أنّ الطالبة، التي خلعت ملابسها في جامعة إيرانية، لا تمثل مشكلة أمنية لكنّها "شخص مضطرب" يتلّقى العلاج.وخلعت الشابة ملابسها السبت، في جامعة آزاد الإسلامية، في طِهران، وهو ما اعتبرته منصات التواصل الاجتماعيّ على نطاق واسع احتجاجًا على قواعد الملبس الصارمة في إيران.وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في أوّل رد فعل رسميّ على ما حدث "بدلا من النظر إلى هذه القضية من خلال عدسة أمنية، فإننا ننظر إليها من خلال عدسة اجتماعية ونسعى إلى حل مشكلات هذه الطالبة باعتبارها شخص مضطرب".وأضافت أن الشابة نقلت من مركز للشرطة إلى مركز علاج، لكنها لم تذكر نوع العلاج الذي ستتلقاه.وأوضحت مهاجراني على موقع الحكومة الإلكترونيّ على الإنترنت أنّه "من السابق لأوانه الحديث عن عودة هذه الطالبة إلى الجامعة. وفقا لفيديو نشره زوجها فإنها بحاجة إلى العلاج ويجب استكماله قبل اتخاذ الخطوات التالية".وألقى الحرس الجامعيّ القبض على الشابة في الجامعة.