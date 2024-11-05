انفجار في أكبر مصفاة للنفط في تركيا

وقع انفجار في موقع مصفاة توبراش - أكبر مصفاة للنفط، في تركيا - أثناء أعمال حفر مخطط لها ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفق رئيس بلدية إقليم قوجه ايلي الواقع شمال غرب تركيا طاهر بويوكاكين لقناة إن.تي.في التلفزيونية.وقال بويوكاكين إنّ الحريق في الموقع تحت السيطرة مضيفا أن السلطات لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات.وأظهرت لقطات بثتها إن.تي.في دخانا يتصاعد من الموقع قرب إسطنبول.