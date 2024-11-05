وزير الخارجية الإيراني: إيران لا "تسعى" إلى التصعيد لكن "لها الحق في الدفاع عن نفسها"

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران "لا تسعى" إلى التصعيد لكن "لها الحق في الدفاع عن نفسها".



وأشار عراقجي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الباكستاني إسحق دار في إسلام اباد، أنه "على عكس إسرائيل، لا تسعى الجمهورية الإسلامية إلى التصعيد، لكن لها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها".



وأوضح أن إيران "سترد على عدوان الكيان الصهيوني وفقا للوقت والوضع الذي تحدده، وبطريقة مناسبة، بطريقة مدروسة ومحسوبة جيدا".