الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الفرنسي في اسرائيل الأربعاء

أخبار دولية
2024-11-05 | 06:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الفرنسي في اسرائيل الأربعاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية الفرنسي في اسرائيل الأربعاء

توجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو غدا الأربعاء إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بهدف الضغط على إسرائيل للمشاركة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
 
وقال بارو عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية ردا على سؤال حول ما إذا كان فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يمكن أن يعزز موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تلعب الولايات المتحدة دورا أساسيا من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي العربي". وأضاف "نحن والولايات المتحدة ندعم اقتراح صيغ للسلام للوصول إلى سلام دائم في المنطقة، وخاصة في لبنان".

وقال بارو إن باريس ستتعاون مع الفائز في الانتخابات الأميركية التي ستجري اليوم الثلاثاء أيا كان. وأشار إلى قرار الرئيس الأميركي الأسبق المنتمي للحزب الجمهوري رونالد ريجان تعليق بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بعد غزوها للبنان في عام 1982 كمثال على قدرة واشنطن على بذل المزيد من الجهود.
 
وقال بارو "الحرب مستمرة منذ فترة طويلة جدا ويجب اعتماد الحوار والدبلوماسية بدلا من القوة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الخارجية

الفرنسي

اسرائيل

الأربعاء

LBCI التالي
اتصال هاتفيّ بين بلينكن وغالانت... نقاش في شأن الأوضاع الإنسانية في غزة
استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي في عمليتين عسكريتين بشمال الضفة الغربية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-09-30

وزير الخارجية الفرنسي يحضّ اسرائيل على تجنّب شنّ عملية برية في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-30

وزير الخارجية الفرنسي: الوضع صعب وهناك ضرورة للحل الديبلوماسي وتطبيق القرار 1701 فوراً بما يساعد في وقف الاعتداءات الاسرائيلية وانسحاب المسلحين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وننتظر ايضا المبادرة السياسية من لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-30

وزير الخارجية الفرنسي: مقترح وقف إطلاق النار السابق لا يزال مطروحا واناشد اسرائيل للامتناع من اي تحرك او غزو برّي

LBCI
أخبار دولية
2024-10-31

وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن "صدمته" من الدعوات إلى إعادة استيطان غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:37

مقتل طيارين مصريين إثر تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية

LBCI
أخبار دولية
09:23

إسرائيل تهدم سبعة منازل لفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
08:54

إيران تقول إن المعارض الإيراني الألماني توفي "قبل إعدامه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

إنطلاق العملية الإنتخابية الاميركية من بلدة ديكسفيل نوتش... اليكم آخر المستجدات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:07

أدرعي: تذكير بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى المنازل أو إلى حقول الزيتون

LBCI
آخر الأخبار
03:48

الوكالة الوطنية للاعلام: انتشال جثتي شهيدين من بلدة معروب قضيا جراء غارة استهدفت البلدة فجر امس

LBCI
خبر عاجل
2024-10-31

التحكم المروري: قطع السير على طريق الكحالة بالاتجاهين بسبب حادث امني قاهر وتحويله صعودا باتجاه بسوس ونزولا باتجاه شويت

LBCI
أمن وقضاء
04:54

عصابة توهم ضحاياها بترحيلهم إلى أوروبا للإستيلاء على أموالهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

إنطلاق العملية الإنتخابية الاميركية من بلدة ديكسفيل نوتش... اليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:09

سعدنايل هدف للعدوان الاسرائيليّ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

في البقاع... استهداف سيارة على طريق طليا حورتعلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

بلدات عديدة مستهدفة في صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

غارة استهدفت بلدة تول في النبطية... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:23

غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:16

بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يفجّر منازل في بلدة ميس الجبل

LBCI
أخبار لبنان
05:01

وصول طائرة روسية محملة بمساعدات طبية إلى بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:13

الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:23

غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:33

أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:08

إد غابريال للـLBCI: جلست مع هاريس وتحدثنا مطولًا وهناك خطة في ما يتعلق بلبنان وهي تطبيق القرارات الدولية والعمل على الوصول إلى وقف إطلاق نار وانتخاب رئيس وهاريس داعمة للجيش اللبناني والخطة المطروحة تحتاج لملايين الدولارات وهي مستعدة لتأمينها للجيش

LBCI
آخر الأخبار
17:54

القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان هاليفي أبلغ عائلات مخطوفين بغزة أن الوقت حان للسعي لإبرام صفقة تبادل

LBCI
آخر الأخبار
04:57

التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب الفاصل الوسطي على الجسر وذلك حرصاً على السلامة العامة وتم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الأشغال للمعالجة

LBCI
أخبار لبنان
13:01

أدرعي: هاجمنا بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله في دمشق

LBCI
أمن وقضاء
14:30

أسرار خطف عماد أمهز تشويش أو غواصات؟ تفاصيل العملية النوعية بلسان لواء متقاعد

LBCI
اقتصاد
02:06

اليكم اسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More