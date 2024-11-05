استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي في عمليتين عسكريتين بشمال الضفة الغربية

استشهد فجر الثلاثاء أربعة فلسطينيين بقصف طائرات مسيّرة إسرائيلية خلال عمليتين عسكريتين شمال الضفة الغربية، حسب ما أفادت عدة مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن "شهيدين بقصف الاحتلال على قرية الشهداء جنوب جنين".



وقال محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة فرانس برس إن |جيش الاحتلال نفذ هجوما بطائرة مسيرة على مثلث الشهداء في بلدة قباطية فجر الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد كل من محمد عصعوص (40 عاما) وقريبه شوقي عصعوص (38 عاما)".



وتقع قرية قباطية جنوب مدينة جنين ومخيمها، وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى عمليات عسكرية يقول إنه يستهدف خلالها مجموعات مسلحة فلسطينية.