اتصال هاتفيّ بين بلينكن وغالانت... نقاش في شأن الأوضاع الإنسانية في غزة

اتصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيليّ يؤاف غالانت.



وأكد مجددًا التزام الولايات المتحدة الصارم بـ"أمن إسرائيل ضد تهديدات إيران والمجموعات التابعة لها والمدعومة من إيران"، وفق ما أكّد مكتبه.



وناقشا في الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.



واستعرض بلينكن الإجراءات، التي اتخذتها إسرائيل، حتى الآن.



وحثّ على اتخاذ المزيد من الإجراءات، لزيادة المساعدات الإنسانية واستدامتها على نحو كبير، بما في ذلك الغذاء والدواء وكذلك الإمدادات الأساسية الأخرى، للمدنيين في أنحاء غزة كلّها.



وشدّد على أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن إلى الديار، فضلًا عن رسم طريق للمضي في فترة ما بعد الصراع بسمح للسكان الفلسطينيين في غزة بإعادة بناء حياتهم وتعزيز الحكم وكذلك تعزيز الأمن وإعادة البناء.



وناقشا في الجهود الجارية للتوصل إلى حلّ دبلوماسيّ في لبنان يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى ديارهم.