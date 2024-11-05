وكالة الإعلام الروسية عن لافروف: روسيا ستردّ على أيّ عدوان محتمل من حلف شمال الأطلسيّ

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إنّ روسيا ستردّ على أيّ عدوان محتمل من حلف شمال الأطلسيّ بالوسائل الممكنة.



وأضاف لافروف، في مقابلة: "لن يكون أحد آمنًا، لا أولئك عبر المحيط الأطلسيذ، أو أولئك عبر القنال الإنجليزيّ."