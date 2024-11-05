إيران تقول إن المعارض الإيراني الألماني توفي "قبل إعدامه"

اعلنت إيران الثلاثاء ان المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد الذي حكم عليه بالإعدام بتهم الإرهاب، توفي الأسبوع الماضي قبل أن ينفّذ الحكم بحقه.



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جيهانغير في مؤتمر صحافي في طهران "حُكم على جمشيد شارمهد بالإعدام، وكان إعدامه وشيكا، لكنه توفي قبل أن يُنفَّذ".



وفي 28 تشرين الأول، أعلنت السلطات الإيرانية عن إعدام شارمهد الحامل الجنسية الألمانية، ما تسبّب بأزمة دبلوماسية مع برلين التي أمرت بإغلاق القنصليات الإيرانية الثلاث في ألمانيا.



وكانت محكمة في طهران قد أصدرت في شباط 2023 حكما بالإعدام في حق شارمهد لإدانته بتهمة "الإفساد في الأرض" والضلوع في هجوم استهدف مسجدا في شيراز (جنوب) في نيسان 2008 أوقع 14 قتيلا ونحو 300 جريح.



وردّت ألمانيا التي ندّدت بالحكم "غير المقبول بتاتا" بطرد دبلوماسيين إيرانيين يعملان في برلين. واتّخذت إيران تدبيرا مماثلا في حقّ دبلوماسيين ألمانيين اثنين في طهران.