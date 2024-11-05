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مقتل طيارين مصريين إثر تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية
أخبار دولية
2024-11-05 | 10:37
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مقتل طيارين مصريين إثر تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية
قتل طياران مصريان إثر تحطم مروحية نتيجة عطل فني خلال مهمة تدريبية في شرق البلاد الثلاثاء، حسبما أعلن الناطق باسم الجيش المصري.
وقال المتحدث العسكري العقيد غريب عبدالحافظ "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية الثلاثاء الساعة 11:00 (8:00 ت غ) سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني".
وأوضح أنّ الحادث "أسفر عن استشهاد ضابطين".
وأوضح المتحدث العسكري أنّه "جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".
أخبار دولية
طيارين
مصريين
مروحية
تدريبية
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