هاريس تحض الأميركيين على "الإدلاء بأصواتهم"

حضت المرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض كامالا هاريس الأميركيين على "الإدلاء بأصواتهم" في الانتخابات الرئاسية الثلاثاء، خلال مقابلة أجرتها معها إذاعة محلية في جورجيا، إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة.



وقالت نائبة الرئيس "أشجع الجميع على إنجاز المهمة، اليوم يوم التصويت" مشيرة إلى"الرؤيتين المختلفتين تماما لمستقبل الأمة" المطروحتين على الناخبين.