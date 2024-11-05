ترامب يؤكد أنه سيقرّ بهزيمته "اذا كانت الانتخابات عادلة"

أعلن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب انه مستعد للإقرار بهزيمته أمام كامالا هاريس "إذا كانت الانتخابات عادلة" ملوحا باحتمال حصول عمليات تزوير، وذلك بعد الإدلاء بصوته الثلاثاء في فلوريدا.



وقال الرئيس السابق للصحافيين في مركز اقتراع في وست بالم بيتش "إن خسرت انتخابات، إذا كانت الانتخابات عادلة، فسأكون أول من يقر بذلك. حتى الآن، أعتقد أنها كانت عادلة".